الاحتلال يمنع مزارعي "قريوت" بنابلس من حراثة أراضيهم

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين وأصحاب منطقة الكرم الغربي من حراثة أراضيهم في منطقة قريوت جنوبي نابلس، ولأول مرة منذ أعوام طويلة.



وأوضح الناشط في رصد انتهاكات المستوطنين بشار القريوتي، أن الاحتلال منع أصحاب أراضي قريوت من دخولها هذا العام، باستثناء مناطق معينة، لافتًا أن المستوطنين نصبوا خيامهم بالمنطقة، تمهيدًا للسيطرة عليها بالكامل.



وأشار أنه تم إبلاغ كل الجهات الرسمية والمؤسسات القانونية، للتدخل ووقف هذا الاعتداء الذي يمهد للسيطرة على أراضي المواطنين.



وتقدر مساحة المنطقة المستهدفة 200 دونما، مزروعة بأشجار الزيتون الرومية، وهي قريبة من مستوطنة "عيليه"، جنوبي شرقي مدينة نابلس.