عاجل

  • عريقات: الضم يعني امرا واحدا وهو استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُمدد توقيف 46 أسيرًا

الاحتلال يُمدد توقيف 46 أسيرًا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمتي الاحتلال في (عوفر) و(سالم) قررتا اليوم، تمديد توقيف 46 أسيراً لفترات مختلفة، بذريعة استكمال التحقيق.

وقالت الهيئة، في بيان لها، "إن محكمة عوفر مددت توقيف الأسرى: عبيدة الطيطي، وسعيد جعبري، ومحمد أبو هشهش، وزياد أبو سالم، وصهيب جفال، وعبد الرحمن حماد، ومحمد طميزي، وعبد الفتاح أبو جحيشة، ومحمد أسمر ثمانية أيام للتحقيق، والأسير عبد المجيد الرجبي 8 أيام لتقديم لائحة اتهام".

كما مددت (عوفر) توقيف الأسرى: داوود جفال، وبراء عمار 7 أيام للتحقيق، والأسرى سليمان عصفور، وإبراهيم أبو رداحة، وحمزة فقيه، وناصر عساكرة، ومحمد طه، وأنس حلايقة، وربيع فروخ 6 أيام للتحقيق، فيما مددت للأسير مجدي الديك 6 أيام للتحقيق، وتحويل ملفه للنيابة، أما الأسير محمد الحروب فمددت توقيفه 4 أيام للتحقيق.

وأوضحت الهيئة، أن محكمة سالم العسكرية، مددت توقيف الأسرى: ناصر بسام أبو بكر 12 يوماً للتحقيق، والقاصر قاسم أبو بكر 5 أيام لتحويل القضية للنيابة، فيما قدمت لائحة اتهام للأسير سعيد فاروق أبو هنية، وعينت جلسة له في 14 تموز/ يوليو  المقبل.

كما تم تقديم لائحة اتهام بحق الأسرى: عبد الله رضوان، ومعاوية رضوان، ومحمود نضال رضوان، وتعيين جلسات محكمة لهم في 14 تموز/ يوليو.

ومددت توقيف الأسرى: مرسيل باسم أبو بكر، وأنس كامل أبو شمله، وعلي محمود أبو بكر 7 أيام إضافية، ومنعت الأسرى ثابت عطية أبو بكر، ورأفت عطية أبو بكر من لقاء المحامي، ومددتهما 12 يوماً للتحقيق، وعينت جلسة للأسير أحمد جواد أبو بكر في (بيتح تكفا) الأحد المقبل.

ومنعت الأسير ربحي محمد أبو بكر من لقاء محاميه، ومددت توقيفه 8 أيام للتحقيق، وياسين يوسف حسين صباح تابع (بيتح تكفا) 8 أيام للتحقيق، كما منعت أحمد ربحي أبو بكر من لقاء محاميه، ومددت له 12 يوماً، ومحمد محمود أبو بكر ممنوع من لقاء محاميه، وتم تمدد توقيفه 6 ايام، وكامل أبو شملة، تم تمديد توقيفه 12 يوماً للتحقيق.

كما مددت محكمة سالم العسكرية، توقيف الأسير نظمي محمد أبو بكر 6 أيام، ومنعته من لقاء محامية، ومحمد عبد الرحيم نصر 8 أيام للتحقيق، ويوسف صباح في (بيتح تكفا) 8 أيام، ومنعت الأسير عنان شامي من لقاء محاميه، ومددت توقيفه 7 أيام، وغسان النجار 10 أيام، وعميد حوتري 8 أيام، ومنعت باسل عطية أبو بكر من لقاء محاميه ومددته 12 يوماً، والفتى خالد ربحي أبو بكر (14 عاماً) تم تمديد توقيفه 6 أيام للتحقيق.

أخبار ذات صلة

إصابة خطيرة لشاب بحادث سير ذاتي وسط غزة

إصابة خطيرة لشاب بحادث سير ذاتي وسط غزة

الشعبية بالسجون: ندعو لحملة دولية شعبية لطرد ممثل الاحتلال من الأمم المتحدة

الشعبية بالسجون: ندعو لحملة دولية شعبية لطرد ممثل الاحتلال من الأمم المتحدة

الدفاع المدني يستجيب لـ 98 حادثاً ويُذكر المواطنين بالإرشادات خلال موجة الحر

الدفاع المدني يستجيب لـ 98 حادثاً ويُذكر المواطنين بالإرشادات خلال موجة الحر

الاحتلال يمنع مزارعي &#34;قريوت&#34; بنابلس من حراثة أراضيهم

الاحتلال يمنع مزارعي "قريوت" بنابلس من حراثة أراضيهم

مسيرة في يعبد بجنين تنديدا بإجراءات الاحتلال في البلدة

مسيرة في يعبد بجنين تنديدا بإجراءات الاحتلال في البلدة

صور: حريق يلتهم محل لبيع &#34;الإطارات المطاطية&#34; لعائلة (دغمش).. والدفاع المدني يُسيطر

صور: حريق يلتهم محل لبيع "الإطارات المطاطية" لعائلة (دغمش).. والدفاع المدني يُسيطر

اعتقال الفتى عمار ثوابته جنوب بيت لحم

اعتقال الفتى عمار ثوابته جنوب بيت لحم

جلسة استئناف للأسيرة آية الخطيب على قرار رفض تحويلها للحبس المنزلي اليوم

جلسة استئناف للأسيرة آية الخطيب على قرار رفض تحويلها للحبس المنزلي اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

الشعبية بالسجون: ندعو لحملة دولية شعبية لطرد ممثل الاحتلال من الأمم المتحدة

الشعبية بالسجون: ندعو لحملة دولية شعبية لطرد ممثل الاحتلال من الأمم المتحدة

الاحتلال يمنع مزارعي &#34;قريوت&#34; بنابلس من حراثة أراضيهم

الاحتلال يمنع مزارعي "قريوت" بنابلس من حراثة أراضيهم

الاحتلال يُمدد توقيف 46 أسيرًا

الاحتلال يُمدد توقيف 46 أسيرًا

مسيرة في يعبد بجنين تنديدا بإجراءات الاحتلال في البلدة

مسيرة في يعبد بجنين تنديدا بإجراءات الاحتلال في البلدة

اعتقال الفتى عمار ثوابته جنوب بيت لحم

اعتقال الفتى عمار ثوابته جنوب بيت لحم

جلسة استئناف للأسيرة آية الخطيب على قرار رفض تحويلها للحبس المنزلي اليوم

جلسة استئناف للأسيرة آية الخطيب على قرار رفض تحويلها للحبس المنزلي اليوم

الشرطة: شجار عائلي وسط قطاع غزة تخلله إطلاق نار وخلّف عدة إصابات

الشرطة: شجار عائلي وسط قطاع غزة تخلله إطلاق نار وخلّف عدة إصابات

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تُحذّر من التعرض لأشعة الشمس

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والأرصاد تُحذّر من التعرض لأشعة الشمس

منوعات

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أحد فناني مسلسل &#34;البرنس&#34; يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

أحد فناني مسلسل "البرنس" يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

&#34;أمي لأ يا رامز&#34;.. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

"أمي لأ يا رامز".. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب &#34;عبير&#34; في &#34;البرنس&#34;

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب "عبير" في "البرنس"

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل &#34;البرنس&#34; من قصة أحد الأنبياء

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل "البرنس" من قصة أحد الأنبياء

عربي

الرئيس الجزائري يدعو إلى إعداد مخطط &#34;ما بعد كورونا&#34;

الرئيس الجزائري يدعو إلى إعداد مخطط "ما بعد كورونا"

القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد خلال شهرين

القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد خلال شهرين

الصحة السورية: إصابة جديدة بـ(كورونا) بين القادمين من الإمارات

الصحة السورية: إصابة جديدة بـ(كورونا) بين القادمين من الإمارات

الصحة السودانية: تسجيل 325 إصابة جديدة وست وفيات بفيروس (كورونا)

الصحة السودانية: تسجيل 325 إصابة جديدة وست وفيات بفيروس (كورونا)