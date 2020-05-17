صور: حريق يلتهم محل لبيع "الإطارات المطاطية" لعائلة (دغمش).. والدفاع المدني يُسيطر
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، صباح اليوم الأحد، أنها تمكنت من السيطرة على حريق، اندلع فجراً، في محل إطارات مطاطية، يعود لعائلة دغمش شرقي مدينة غزة.
اعلنت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، صباح اليوم الأحد، أنها تمكنت من السيطرة على حريق، اندلع فجراً، في محل إطارات مطاطية، يعود لعائلة دغمش شرقي مدينة غزة.
وأفادت دائرة المرور، أن الحريق لم يُسفر عن إصابات، فيما أفادت مصادر محلية، بأن هناك أضرار كبيرة وقعت في المكان، جراء هذا الحريق.
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