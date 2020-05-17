جلسة استئناف للأسيرة آية الخطيب على قرار رفض تحويلها للحبس المنزلي اليوم

رام الله - دنيا الوطنتعقد صباح اليوم الأحد، في القدس جلسة للتداول في الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا، القاضي باعتقال الأسيرة آية الخطيب حتى نهاية الإجراءات ورفض تحويلها للحبس المنزلي.

وكان المحامي بدر اغبارية قد صرح، "أن المحكمة المركزية التي عقدت الأربعاء الماضي، في حيفا دون حضور الأسيرة آية الخطيب قررت تأجيل محكمة الخطيب حتى شهر تموز وآيلول لسماع جلسات الشهود منها خمس جلسات في تموز إلى جانب جلستين في آيلول، ورفضت طلب تحويلها للحبس المنزلي".

وقال اغبارية إنه "إذا لم يتم إحضار الأسيرة آية الخطيب للمحكمة في جلسات الشهود تسقط كافة التهم الموجهة إليها"، لافتًا إلى أن الأسيرة آية الخطيب أم للطفلين محمد وعبد الرحمن واعتقلت بتاريخ 17-2-2020، ومدد الاحتلال اعتقالها مرات عدة.