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إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من خمسة ملايين والوفيات تتجاوز 310 آلاف

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من خمسة ملايين والوفيات تتجاوز 310 آلاف
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت آخر الاحصائيات حول تفشي فيروس (كورونا) حول العالم، ارتفاع حصيلة المصابين إلى 4,722,233، توفي منهم 313,266، فيما تماثل للشفاء 1,813,014.

وفي الصين، أعلنت السلطات الصينية، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تأكدت اصابة ست حالات منها حالتان "وافدتان" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 82947 شخصا واجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

واضافت أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة "محلية" جميعا في مقاطعة (جيلين) شمال شرق الصين وحالة وفاة واحدة في المقاطعة ذاتها في حين لم تسجل اي حالة إصابة بالفيروس في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة أنها سجلت ايضا حالتي اصابة "وافدتين" لمسافرين قادمين الى الصين، موضحة أن احداھما في مدينة (تيانجين) والأخرى في مقاطعة (كوانغ دونغ) جنوب الصين ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1700 حالة.

وفي أميركا، أعلنت جامعة (جونز ھوبكنز) الأميركية تسجيل 1100 حالة وفاة جديدة جراء فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19 (في الولايات المتحدة الى جانب نحو 25 ألف حالة إصابة جديدة به ليقترب بذلك إجمالي الإصابات بالدولة من 1.5 مليون حالة.

وكشفت حصيلة نشرها المركز التابع للجامعة والمتخصص برصد الجائحة محليا وعالميا أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع أمس السبت إلى مليون و467 ألفا و884 حالة فيما توفي بسببها 88754 شخصا.

وأشارت الى ان هناك ما يزيد على 348 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) و28049 حالة وفاة ناجمة عنه في ولاية (نيويورك) التي أصبحت مركز تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

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