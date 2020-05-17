دولي

البرازيل تسجل 14919 إصابة و816 وفاة جديدة بفيروس كورونا

البرازيل تسجل 14919 إصابة و816 وفاة جديدة بفيروس كورونا
رام الله - دنيا الوطن
سجلت البرازيل، أمس السبت، ارتفاعا حادا جديدا لإجمالي الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث تم رصد 14919 حالة إصابة جديدة و816 وفاة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة نشرتها مساء أمس السبت، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14919 حالة لتصل إلى مستوى 233142، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويمثل هذا العدد تراجعا طفيفا لمعدل ارتفاع الإصابات بالفيروس مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في البلاد، أول أمس الجمعة 15305 حالات، ما يمثل رقما قياسيا.

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بـ816 حالة جديدة، بعد أن بلغ في إحصائية الجمعة 824، لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 15633 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة الخامسة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والسادسة من حيث حصيلة الوفيات بالمرض.

وعلى خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا، قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، الجمعة، استقالته من منصبه، بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، حول سبل ردع الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.

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