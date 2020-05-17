شؤون فلسطينية

الشرطة: شجار عائلي وسط قطاع غزة تخلله إطلاق نار وخلف عدة إصابات

الشرطة: شجار عائلي وسط قطاع غزة تخلله إطلاق نار وخلف عدة إصابات
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد: إن قواتها سيطرت على شجار عائلي اندلع بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت الشرطة، في تصريح مقتضب للناطق باسمها، العقيد أيمن البطنيجي، أن الشجار "تخلله إطلاق نار وخلّف عدداً من الإصابات إحداها بحالة الخطر جراء طلق ناري".

وأشار البطنيجي، إلى أنه تم توقيف مُطلقي النار، ومصادرة قطعة سلاح مستخدمة في الشجار، وفتح تحقيق عاجل في الحادث، فيما تواصل قوات الشرطة ميدانياً عملها في بسط الأمن والنظام في المكان.

أخبار ذات صلة

عريقات: تحذير الموقف الامريكي للمحكمة الجنائية الدولية تدخل سافر ومرفوض

عريقات: تحذير الموقف الامريكي للمحكمة الجنائية الدولية تدخل سافر ومرفوض

المالية بغزة تمدد دفع زكاة الفطر لموظفيها من مستحقاتهم

المالية بغزة تمدد دفع زكاة الفطر لموظفيها من مستحقاتهم

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والارصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والارصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

الرئيس يُعزي والدة الشهيد الطفل قيسية

الرئيس يُعزي والدة الشهيد الطفل قيسية

(يعبد): مسيرة جماهيرية تنديدًا بالإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في البلدة

(يعبد): مسيرة جماهيرية تنديدًا بالإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في البلدة

محافظ الخليل يُقرر إغلاق بيت أولا بعد اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا)

محافظ الخليل يُقرر إغلاق بيت أولا بعد اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بيت أولا بالخليل

وزيرة الصحة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بيت أولا بالخليل

حزب الشعب: تأجيل اجتماع التنفيذية ليس مُبررّاً ويؤشر على مراهنات عديمة الجدوى

حزب الشعب: تأجيل اجتماع التنفيذية ليس مُبررّاً ويؤشر على مراهنات عديمة الجدوى

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والارصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والارصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

الرئيس يُعزي والدة الشهيد الطفل قيسية

الرئيس يُعزي والدة الشهيد الطفل قيسية

(يعبد): مسيرة جماهيرية تنديدًا بالإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في البلدة

(يعبد): مسيرة جماهيرية تنديدًا بالإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في البلدة

حزب الشعب: تأجيل اجتماع التنفيذية ليس مُبررّاً ويؤشر على مراهنات عديمة الجدوى

حزب الشعب: تأجيل اجتماع التنفيذية ليس مُبررّاً ويؤشر على مراهنات عديمة الجدوى

مجدلاني: الاحتلال يفرض حصاراً على يعبد ويرتكب الجرائم

مجدلاني: الاحتلال يفرض حصاراً على يعبد ويرتكب الجرائم

الخضري: معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم عشية عيد الفطر في ظل الاحتلال و(كورونا)

الخضري: معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم عشية عيد الفطر في ظل الاحتلال و(كورونا)

مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس

احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في محافظة جنين

احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في محافظة جنين

منوعات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

&#34;أمي لأ يا رامز&#34;.. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

"أمي لأ يا رامز".. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب &#34;عبير&#34; في &#34;البرنس&#34;

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب "عبير" في "البرنس"

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل &#34;البرنس&#34; من قصة أحد الأنبياء

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل "البرنس" من قصة أحد الأنبياء

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

عربي

الرئيس الجزائري يدعو إلى إعداد مخطط &#34;ما بعد كورونا&#34;

الرئيس الجزائري يدعو إلى إعداد مخطط "ما بعد كورونا"

القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد خلال شهرين

القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد خلال شهرين

الصحة السورية: إصابة جديدة بـ(كورونا) بين القادمين من الإمارات

الصحة السورية: إصابة جديدة بـ(كورونا) بين القادمين من الإمارات

الصحة السودانية: تسجيل 325 إصابة جديدة وست وفيات بفيروس (كورونا)

الصحة السودانية: تسجيل 325 إصابة جديدة وست وفيات بفيروس (كورونا)