الشرطة: شجار عائلي وسط قطاع غزة تخلله إطلاق نار وخلف عدة إصابات

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة في قطاع غزة، فجر اليوم الأحد: إن قواتها سيطرت على شجار عائلي اندلع بمخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأوضحت الشرطة، في تصريح مقتضب للناطق باسمها، العقيد أيمن البطنيجي، أن الشجار "تخلله إطلاق نار وخلّف عدداً من الإصابات إحداها بحالة الخطر جراء طلق ناري".



وأشار البطنيجي، إلى أنه تم توقيف مُطلقي النار، ومصادرة قطعة سلاح مستخدمة في الشجار، وفتح تحقيق عاجل في الحادث، فيما تواصل قوات الشرطة ميدانياً عملها في بسط الأمن والنظام في المكان.