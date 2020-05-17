الصحة السورية: إصابة جديدة بـ(كورونا) بين القادمين من الإمارات

وأكدت أنه لم تسجل أي إصابة محلية منذ 15 يوما.



وأفادت الوزارة، أول أمس الجمعة، بتسجيل إصابتين جديدتين، كما أعلنت شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، وهو أعلى رقم حالات شفاء يتم الإعلان عنه منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 22 مارس الماضي.



ومع إصابة اليوم يصبح إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد 51 إصابة، شفيت منها 36 حالة، وتوفيت 3 حالات.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السورية، أمس السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 51 إصابة.وأوضحت الوزارة، أن الإصابة الجديدة هي لشخص من بين الذين قدموا من دولة الإمارات مؤخرا، وفقا لما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، أن ثمة 11 حالة مصابة بكورونا ما زالت تتلقى العلاج حاليا، وأضافت أن آخر 6 إصابات مسجلة في سوريا هي بين أشخاص قادمين من الخارج.