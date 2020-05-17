عربي

الصحة السورية: إصابة جديدة بـ(كورونا) بين القادمين من الإمارات

الصحة السورية: إصابة جديدة بـ(كورونا) بين القادمين من الإمارات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 51 إصابة.

وأوضحت الوزارة، أن الإصابة الجديدة هي لشخص من بين الذين قدموا من دولة الإمارات مؤخرا، وفقا لما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، أن ثمة 11 حالة مصابة بكورونا ما زالت تتلقى العلاج حاليا، وأضافت أن آخر 6 إصابات مسجلة في سوريا هي بين أشخاص قادمين من الخارج.

وأكدت أنه لم تسجل أي إصابة محلية منذ 15 يوما.

وأفادت الوزارة، أول أمس الجمعة، بتسجيل إصابتين جديدتين، كما أعلنت شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، وهو أعلى رقم حالات شفاء يتم الإعلان عنه منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 22 مارس الماضي.

ومع إصابة اليوم يصبح إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد 51 إصابة، شفيت منها 36 حالة، وتوفيت 3 حالات.

أخبار ذات صلة

الرئيس الجزائري يدعو إلى إعداد مخطط &#34;ما بعد كورونا&#34;

الرئيس الجزائري يدعو إلى إعداد مخطط "ما بعد كورونا"

القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد خلال شهرين

القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد خلال شهرين

الصحة السودانية: تسجيل 325 إصابة جديدة وست وفيات بفيروس (كورونا)

الصحة السودانية: تسجيل 325 إصابة جديدة وست وفيات بفيروس (كورونا)

القوات العراقية تُلاحق عناصر تنظيم الدولة في ديالى

القوات العراقية تُلاحق عناصر تنظيم الدولة في ديالى

مجلس الأعيان الأردني يُعلّق على تحذير الملك من &#34;الصدام الكبير&#34; مع إسرائيل

مجلس الأعيان الأردني يُعلّق على تحذير الملك من "الصدام الكبير" مع إسرائيل

حقيقة اغتيال وزير الخارجية الإماراتي &#34;عبد الله بن زايد&#34;

حقيقة اغتيال وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد"

جيش حفتر يُسقط طائرة مسيرة تركية على الحدود التونسية

جيش حفتر يُسقط طائرة مسيرة تركية على الحدود التونسية

لبنان: عدد مصابي (كورونا) يقترب من الألف

لبنان: عدد مصابي (كورونا) يقترب من الألف

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والارصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والارصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

الرئيس يُعزي والدة الشهيد الطفل قيسية

الرئيس يُعزي والدة الشهيد الطفل قيسية

(يعبد): مسيرة جماهيرية تنديدًا بالإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في البلدة

(يعبد): مسيرة جماهيرية تنديدًا بالإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في البلدة

حزب الشعب: تأجيل اجتماع التنفيذية ليس مُبررّاً ويؤشر على مراهنات عديمة الجدوى

حزب الشعب: تأجيل اجتماع التنفيذية ليس مُبررّاً ويؤشر على مراهنات عديمة الجدوى

مجدلاني: الاحتلال يفرض حصاراً على يعبد ويرتكب الجرائم

مجدلاني: الاحتلال يفرض حصاراً على يعبد ويرتكب الجرائم

الخضري: معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم عشية عيد الفطر في ظل الاحتلال و(كورونا)

الخضري: معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم عشية عيد الفطر في ظل الاحتلال و(كورونا)

مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس

احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في محافظة جنين

احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في محافظة جنين

منوعات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

&#34;أمي لأ يا رامز&#34;.. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

"أمي لأ يا رامز".. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب &#34;عبير&#34; في &#34;البرنس&#34;

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب "عبير" في "البرنس"

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل &#34;البرنس&#34; من قصة أحد الأنبياء

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل "البرنس" من قصة أحد الأنبياء

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

عربي

الرئيس الجزائري يدعو إلى إعداد مخطط &#34;ما بعد كورونا&#34;

الرئيس الجزائري يدعو إلى إعداد مخطط "ما بعد كورونا"

القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد خلال شهرين

القبض على نحو 45 ألف مخالف لحظر التجوال في بغداد خلال شهرين

الصحة السورية: إصابة جديدة بـ(كورونا) بين القادمين من الإمارات

الصحة السورية: إصابة جديدة بـ(كورونا) بين القادمين من الإمارات

الصحة السودانية: تسجيل 325 إصابة جديدة وست وفيات بفيروس (كورونا)

الصحة السودانية: تسجيل 325 إصابة جديدة وست وفيات بفيروس (كورونا)