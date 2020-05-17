شؤون فلسطينية

عريقات: تحذير الموقف الامريكي للمحكمة الجنائية الدولية تدخل سافر ومرفوض

عريقات: تحذير الموقف الامريكي للمحكمة الجنائية الدولية تدخل سافر ومرفوض
رام الله - دنيا الوطن
وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الموقف الأمريكي بتحذير المحكمة الجنائية الدولية من السير في التحقيق بجرائم الاحتلال بالاراضي الفلسطيني، بالتدخل السافر في عمل المحكمة.

وقال عريقات في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الموقف الامريكي بتحذير المحكمة الجنائية الدولية عمل مرفوض".


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