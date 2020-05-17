الصحة السودانية: تسجيل 325 إصابة جديدة وست وفيات بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أمس السبت، تسجيل 325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة.



وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة سجلت منها 280 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 2289 حالة، بينها 97 وفاة، وتماثل 17حالة للشفاء ، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 222 شخصا.



وكانت الوزارة أعلنت، أول أمس الجمعة تسجيل 146 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، فيما سجلت 157 إصابة و10 وفيات يوم الخميس.



وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وآداب العطس والسعال، والالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل وعدم الخروج، إلا للضرورة القصوى.