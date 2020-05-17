المالية بغزة تمدد دفع زكاة الفطر لموظفيها من مستحقاتهم

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، وبالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية، عن تمديد دفع زكاة الفطر للموظفين الراغبين في دفعها، خصماً من مستحقاتهم، ليوم واحد فقط، وذلك غداً الأحد 17/5/2020 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.



وقالت في تصريح لها على صفحتها في موقع (فيسبوك): "على الموظفين الراغبين بتسجيل أسمائهم وعدد أفراد أسرتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".



وأشارت إلى أنه يمكن للموظف الاستفادة من الخدمة لأسرته كاملة بالإضافة لـ 2 من المُعالين.







وفي السياق، حددت الوزارة، قيمة مبلغ زكاة الفطر، هذا العام، وهي تسعة شواكل للفرد الواحد، بناءً على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار الافتاء.

رام الله - دنيا الوطن