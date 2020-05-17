طقس الأحد: أجواء شديدة الحرارة والارصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 37-26 37-26 35-25 بيت لحم 37-26 37-26 35-25 رام الله والبيرة 36-25 36-25 34-24 طولكرم 40-29 40-29 38-26 نابلس 38-27 38-27 36-25 قلقيلية 40-29 40-29 38-26 جنين 41-28 41-28 39-26 سلفيت 37-26 37-26 35-25 طوباس 41-28 41-28 39-26 روابي 38-27 38-27 36-25 الخليل 36-24 36-24 34-24 غزه 39-28 39-28 37-27 أريحا 46-30 46-30 44-28 خانيونس 39-28 39-28 37-27 الأغوار الشمالية 44-28 44-28 42-26 رفح 40-27 40-27 38-266

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار في معظم المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأثنين 2020/05/18: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2020/05/19: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2020/05/20: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من :1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي