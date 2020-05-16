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القوات العراقية تُلاحق عناصر تنظيم الدولة في ديالى

القوات العراقية تُلاحق عناصر تنظيم الدولة في ديالى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت القوات العراقية، عملية عسكرية في محافظة ديالى، لملاحقة عناصر تنظيم الدولة، وفق ما كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق.

ونفذت فرقة المشاة الخامسة، ضمن قيادة عمليات ديالى، عملية عسكرية جنوبي بهرز، وبإسناد مباشر من قبل طيران الجيش والمدفعية وأمرية الهندسة وطبابة الفرقة والاتصالات وقوة من شرطة ديالى، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وجاءت العملية العسكرية؛ لملاحقة بقايا عناصر تنظيم الدولة، وتدمير قدراتهم، وتعزيز الأمن والاستقرار في جنوبي بهر، حسب ما جاء في بيان الإعلام الأمني.

كما تم تفتيش قرى خليل الحسناوي والبيجات وتل أسمر وأم الكطن وعدة قرى أخرى، نتج عنها تدمير وكرين لعناصر تنظيم الدولة.

ووجدت القوات العراقية داخل الوكرين عبوات معدة للتفجير على شكل جليكان، و3 قنابل هاون، و3 مقذوفات، وقد تم تدميرها من قبل مفرزة الجهد الهندسي.

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