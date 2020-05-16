سيناتور أمريكي لنتنياهو: نحذر من آثار ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة

الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعرب السيناتور الديمقراطي الأمريكي، ديان فينستين، عن قلقه إزاء الآثار التي قد تنجم عن ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية، بشكل أحادي الجانب.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد قال السيناتور فينستين في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "تعلمون أن أمن إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الأميركية، هي أمور ذات أهمية قصوى، ولها أهمية خاصة بالنسبة لي، وعلاقة الولايات المتحدة بإسرائيل مبنية على مجموعة قيم ديمقراطية مشتركة، تشمل الحاجة إلى تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وأنا أؤمن بشدة أنّ اتفاقاً كهذا هو المسار الوحيد نحو حل مستدام للصراع، ويلبي حق الفلسطينيين المتأصل في تقرير المصيير، كما أنّه يضمن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة".



ودعا فينستين، لضرورة عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ للتوصل إلى اتفاق، يفضي إلى تحقيق الهدف المشترك في دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام ورخاء.



وختم السيناتور الأمريكي، رسالته بالقول: "ينتابني الخوف من أنّ قيام إسرائيل بضم أراضي في الضفة الغربية من جانب واحد سيكلف الأمن القومي الإسرائيلي وعلاقاتها الدبلوماسية على المدى البعيد، وأناشدكم بعدم المضي بأية خطوات ضم أحادية الجانب، لأنّ أية خطوات لتغيير الحقائق على الأرض، خارج إطار العملية التفاوضية، سيجعل من المستحيل بالنسبة لإسرائيل إنجاز اتفاق سلام دائم ومستدام مع الفلسطينيين".