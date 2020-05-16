شؤون فلسطينية

الرئيس يُعزي والدة الشهيد الطفل قيسية

الرئيس يُعزي والدة الشهيد الطفل قيسية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
عزى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والدة الشهيد الطفل زيد فضل قيسية (15 عاماً) من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قبل ثلاثة أيام.

وعبر الرئيس عباس، خلال اتصال هاتفي مع والدة الشهيد قيسية، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية، باستشهاد نجلها، سائلاً الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، بحسب ما جاء عير وكالة (وفا).

وأكد أن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم، التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا.

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