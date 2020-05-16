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مجلس الأعيان الأردني يُعلّق على تحذير الملك من "الصدام الكبير" مع إسرائيل

مجلس الأعيان الأردني يُعلّق على تحذير الملك من "الصدام الكبير" مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، أن مكونات النسيج الاجتماعي في المملكة، تقف خلف الملك عبد الله الثاني، دعماً ومساندة لخطواته، ومواقفه، وجهوده المتعلقة بعملية السلام والحفاظ على الثوابت الوطنية الأردنية العليا.

وقال الفايز: "إن تصريحات الملك لمجلة (ديرشبيغل) الألمانية أمس، والمتعلقة بعملية السلام، إنما تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته؛ لإيجاد الحل العادل للقضية الفسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنيك الروسية).

وبين، أن الملك بتصريحاته، يؤكد للعالم بأسره الموقف الأردني الثابت، تجاه أي عملية تسوية للسلام في المنطقة، المتمثل برفض حل الدولة الواحدة، كما ترفضه الجامعة العربية، وكذلك رفض قيام إسرائيل بأية محاولة لضم مستوطنات الضفة الغربية وأراضي غور الأردن، وشمال البحر الميت، فهو أمر مرفوض ويرفضه المجتمع الدولي الحر، مثلما يرفض الأردن أية خطوة إسرائيلية تهدد أمنه وتتجاوز على الثوابت الوطنية الفلسطينية لأن من شأن هكذا خطوة أن تؤجج الصراع.

واضاف المسؤول الأردني، أن سياسة القلعة التي تنتهجها إسرائيل لن توفر لها الأمن والاستقرار، فأمنها واستقرارها مرتبط بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، والمتصلة بعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، القائم على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية ذات الصلة.

وقال: "إن الملك، محب للسلام، ويسعى إليه بقوة، باعتباره الطريق الوحيد الذي يحقق لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار، ويوفر لها الرخاء، وينهي دوامة العنف والصراع فيها".

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