حقيقة اغتيال وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد"

رام الله - دنيا الوطنسخر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، مما وصفها بـ "الأكاذيب" التي تتحدثت عن اغتيال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر): "تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبد الله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليّا حول فبركات الحسابات القطرية، أدعو له دائماً بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل".يذكر، أن بعض الحسابات عبر موقع (تويتر) بثت مقاطع فيديو أشارت فيها إلى أنها محاولة اغتيال، تعرض لها وزير الخارجية الإماراتي في العاصمة أبوظبي.