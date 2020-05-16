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جيش حفتر يُسقط طائرة مسيرة تركية على الحدود التونسية

جيش حفتر يُسقط طائرة مسيرة تركية على الحدود التونسية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الليبي، اليوم، السبت، إسقاط طائرة مسيرة تركية في محيط قاعدة الوطية الاستراتيجية غرب العاصمة طرابلس، على الحدود التونسية.

ووفق ما جاء عبر صفحتها بموقع (فيسبوك) فقد أوضحت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، أن "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، تستهدف طائرة تركية مسيرة من طراز(Anka-S) والتي يطلق عليها اسم "العنقاء" وتقوم بإسقاطها في ضواحي قاعدة عقبة بن نافع- قاعدة الوطية الجوية".

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