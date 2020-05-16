(يعبد): مسيرة جماهيرية تنديدًا بالإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في البلدة

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رام الله - دنيا الوطن

شارك مئات المواطنين، مساء اليوم السبت، بمسيرة جماهيرية في يعبد غرب جنين، تنديداً بالإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق أهالي البلدة، وإغلاقها، وعزلها لليوم الخامس على التوالي.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فإنه تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التضييق على بلدة يعبد، لليوم الخامس على التوالي، بإغلاق جميع الطرق الفرعية المحيطة بالبلدة بالسواتر الترابية، في حين وضعت مكعبات إسمنتية على الشارع الرابط بين البلدة وقرى: نزلة زيد وطورة الشرقية وطورة الغربية وظهر المالح وأم الريحان، ما يعني عزل هذه القرى عن يعبد، وعزل يعبد عن العالم الخارجي.



وانطلقت المسيرة التي شارك فيها المئات من أهالي القرى المجاورة، وأهالي يعبد، من وسط البلدة، وصولاً إلى حارة السلمة، الذي تستمر قوات الاحتلال في مداهمته، وهي المنطقة التي أعلنت قوات الاحتلال مقتل أحد جنودها بحجر فيها، حيث يعيش الأهالي وضعاً مأساوياً، يُصبحون ويمسون على شر قوات الاحتلال، التي تروع الآمنين في الحي، من خلال اقتحام المنازل بطريقة وحشية واعتلاء أسطحها، واعتقال عدد كبير من سكان هذا الحي، حيث إن هذه الإجراءات يومية أو حتى باليوم أكثر من مرة.