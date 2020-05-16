ترودو: كندا تبدأ أول اختبارات سريرية للقاح ضد فيروس (كورونا) بالبلاد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن وزارة الصحة في بلاده، صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية للقاح تم تصميمه في كندا، ضد فيروس (كورونا) المستجد.



وقال ترودو، في كلمة ألقاها اليوم السبت: "وزارة الصحة الكندية، صادقت على إجراء أول اختبارات سريرية في كندا للقاح محتمل ضد فيروس كورونا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضح ترودو، أن الاختبارات، ستجري في مركز دراسة اللقاحات التابع لجامعة دولهاوزي بمقاطعة نوفا سكوتيا.



وتابع رئيس الوزراء الكندي: "في حال تحقيق نجاح اختبارات هذا اللقاح، فإنه سيكون بإمكاننا بدء إنتاجه وتوزيعه هنا في بلادنا".



وتعتبر كندا الدولة الـ 14 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد بـ 74993حالة، والـ 9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة بـ 5595 حالة.