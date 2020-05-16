محافظ الخليل يُقرر إغلاق بيت أولا بعد اكتشاف إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، مساء اليوم السبت، قراراً بإغلاق بلدة بيت أولا بالكامل، ومنع الحركة.



وأعلن البكري خلال تصريح مقتضب، عن إغلاق جميع المحلات حتى إشعار آخر؛ لاستكمال إجراءات الطب الوقائي.



وجاء ذلك، بعد إعلان بلدية بيت أولا، بمحافظة الخليل، يوم السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19) في البلدة.