لبنان: عدد مصابي (كورونا) يقترب من الألف

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رام الله - دنيا الوطن

سجل لبنان، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في وقت تزداد المخاوف بشأن مسألة استئناف التعليم في المدارس والجامعات في ظل استمرار تفشي الفيروس في البلاد.



وأكد وزير التربية طارق المجذوب، وفق ما نقلت (الوكالة الوطنية اللبنانية)، أن أي تمديد لحالة التعبئة العامة المفروضة بسبب (كورونا)، سيؤدي حكماً إلى تأجيل العام الدراسي.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس (كورونا)، أكدت تسجيل 11 إصابة جديدة، من بينها 6 إصابات لوافدين إلى لبنان، و5 إصابات لمقيمين، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 902.



وأوضحت الوزارة، أن عدد الوفيات، استقر عند 26 حالة وفاة من دون زيادة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 247 حالة.