روحاني: الإيرانيون سيحتفلون بيوم القدس بمسيرات بمركباتهم وليس سيراً على الأقدام

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: "إن التجمعات التي ستنظم في طهران ضد إسرائيل في ذكرى يوم القدس، ستتضمن مسيرات بالسيارات، وليس سيرا على الأقدام في الشوارع، تفادياً لنشر فيروس (كورونا).



وأضاف روحاني، اليوم السبت: "إن الحرس الثوري الإيراني، سيكون مسؤولاً عن تنظيم تلك التجمعات"، متابعاً: "إن المشاركين فيها سيرددون الشعارات، ويلوحون بالرايات من داخل سياراتهم"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويتم تنظيم يوم القدس سنوياً في آخر جمعة من رمضان، والتي توافق هذا العام 22 أيار/ مايو.



وصرح روحاني بأن (يوم القدس) سيتم كالمعتاد في 218 بلدة ومدينة أخرى، حيث تفشي (كورونا) أقل حدة من العاصمة، مشيراً إلى أن خطر الفيروس ما زال موجوداً، ولكن الوضع أفضل الآن عن ذي قبل، مشدداً على أن بلاده قد تجاوزت الذروة الأساسية.



هذا، ومن المقرر إعادة فتح المزارات الإسلامية في جميع أنحاء البلاد لمدة ست ساعات يومياً بعد انتهاء شهر رمضان، حيث أوضح روحاني، أن المزارات ستفتح ثلاث ساعات في الصباح وثلاث ساعات في المساء على الرغم من قوله: إن بعض الأماكن داخل تلك المزارات، ستظل مغلقة مثل الممرات الضيقة.



وأضاف أنه سيعاد فتح المطاعم أيضاً بعد رمضان، واستئناف الأنشطة الرياضية دون جماهير، وإعادة فتح الجامعات في السادس من حزيران/ يونيو، باستثناء كليات الطب.



وأفادت وزارة الصحة الإيرانية، بأن عدد حالات الوفاة، جراء جائحة (كورونا) بلغ 6937 حالة مع 118392 حالة تم تشخيص إصابتها بالفيروس.



وقال المتحدث باسم الوزارة، إن عدد حالات الوفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ 35 حالة، في حين بلغ عدد الحالات الجديدة 1757.