الصحة الفرنسية تُسجّل تراجعاً جديداً للوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت فرنسا، اليوم السبت، تسجيل تراجع جديد في عدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)، حيث تم رصد 96 حالة مقابل 104 في إحصائية أمس الجمعة.



وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد، ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 96 حالة، وبلغت 27625، بينهم 17412 توفوا في المستشفيات و10213 في دور المسنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويمثل هذا الرقم تراجعاً جديداً في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في البيانات المنشورة في 14 أيار/ مايو 351 حالة، وفي 15 أيار/ مايو 104.



ولفتت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 19861 إلى 19432، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2203 إلى 2132 في تراجع مستمر منذ نحو شهر.



وذكرت أن حصيلة المصابين الذين تعافوا في مستشفيات البلاد بلغت 61066 شخصاً.



وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالمياً من حيث عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.



وبدأت في 11 أيار/ مايو، عملية رفع القيود العامة التي جرى فرضها في فرنسا على خلفية جائحة فيروس (كورونا)، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية ومنشآت، تقديم الخدمات والمدارس.