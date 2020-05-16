دولي

الصحة الفرنسية تُسجّل تراجعاً جديداً للوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

الصحة الفرنسية تُسجّل تراجعاً جديداً للوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرنسا، اليوم السبت، تسجيل تراجع جديد في عدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)، حيث تم رصد 96 حالة مقابل 104 في إحصائية أمس الجمعة.

وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد، ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 96 حالة، وبلغت 27625، بينهم 17412 توفوا في المستشفيات و10213 في دور المسنين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويمثل هذا الرقم تراجعاً جديداً في وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر في البيانات المنشورة في 14 أيار/ مايو 351 حالة، وفي 15 أيار/ مايو 104.

ولفتت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 19861 إلى 19432، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 2203 إلى 2132 في تراجع مستمر منذ نحو شهر.

وذكرت أن حصيلة المصابين الذين تعافوا في مستشفيات البلاد بلغت 61066 شخصاً.

وتعتبر فرنسا الدولة الرابعة عالمياً من حيث عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) والسابعة من حيث حصيلة الإصابات.

وبدأت في 11 أيار/ مايو، عملية رفع القيود العامة التي جرى فرضها في فرنسا على خلفية جائحة فيروس (كورونا)، حيث تم فتح بعض المحلات التجارية ومنشآت، تقديم الخدمات والمدارس.

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية توصي بعدم رشّ المطهرات في الشوارع

منظمة الصحة العالمية توصي بعدم رشّ المطهرات في الشوارع

سيناتور أمريكي لنتنياهو: نحذر من آثار ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة

سيناتور أمريكي لنتنياهو: نحذر من آثار ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة

مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار شرق كندا

مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بإطلاق نار شرق كندا

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة غرب كندا

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة غرب كندا

ترودو: كندا تبدأ أول اختبارات سريرية للقاح ضد فيروس (كورونا) بالبلاد

ترودو: كندا تبدأ أول اختبارات سريرية للقاح ضد فيروس (كورونا) بالبلاد

الدفاع الروسية: أكثر من 1600 إصابة بـ (كورونا) في صفوف الجيش

الدفاع الروسية: أكثر من 1600 إصابة بـ (كورونا) في صفوف الجيش

روحاني: الإيرانيون سيحتفلون بيوم القدس بمسيرات بمركباتهم وليس سيراً على الأقدام

روحاني: الإيرانيون سيحتفلون بيوم القدس بمسيرات بمركباتهم وليس سيراً على الأقدام

الصحة التركية: تراجع جديد في عدد الوفيات اليومية بـ (كورونا)

الصحة التركية: تراجع جديد في عدد الوفيات اليومية بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

الرئيس يُعزي والدة الشهيد الطفل قيسية

الرئيس يُعزي والدة الشهيد الطفل قيسية

مجدلاني: الاحتلال يفرض حصاراً على يعبد ويرتكب الجرائم

مجدلاني: الاحتلال يفرض حصاراً على يعبد ويرتكب الجرائم

مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس

احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في محافظة جنين

احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في محافظة جنين

وزارة العمل تُصدر تنويهاً بشأن تصريحات وزيرها الأخيرة حول الأطباء

وزارة العمل تُصدر تنويهاً بشأن تصريحات وزيرها الأخيرة حول الأطباء

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو إلى أوسع حملة إسناد رسمية وشعبية لبلدة &#34;يعبد&#34;

"الديمقراطية" تدعو إلى أوسع حملة إسناد رسمية وشعبية لبلدة "يعبد"

المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم

المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم

&#34;الخارجية&#34;: 81 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": 81 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

منوعات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

&#34;أمي لأ يا رامز&#34;.. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

"أمي لأ يا رامز".. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب &#34;عبير&#34; في &#34;البرنس&#34;

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب "عبير" في "البرنس"

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل &#34;البرنس&#34; من قصة أحد الأنبياء

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل "البرنس" من قصة أحد الأنبياء

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

عربي

جيش حفتر يُسقط طائرة مسيرة تركية على الحدود التونسية

جيش حفتر يُسقط طائرة مسيرة تركية على الحدود التونسية

لبنان: عدد مصابي (كورونا) يقترب من الألف

لبنان: عدد مصابي (كورونا) يقترب من الألف

الصحة الجزائرية: 192 إصابة وست وفيات بفيروس (كورونا)

الصحة الجزائرية: 192 إصابة وست وفيات بفيروس (كورونا)

(الأناضول): وباء غامض يجتاح مدينة عدن

(الأناضول): وباء غامض يجتاح مدينة عدن