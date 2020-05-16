الصحة التركية: تراجع جديد في عدد الوفيات اليومية بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت تركيا، اليوم السبت، أنه تم تسجيل تراجع لافت جديد للوفيات اليومية، جراء فيروس (كورونا) المستجد، حيث انخفض هذا المعدل إلى 41 حالة.



وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم السبت، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1610 ليصل إلى 148067 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا، مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 13 أيار/ مايو 1639 حالة، وفي 14 أيار/ مايو 1635، وفي 15 أيار/ مايو 1708.



وذكر قوجة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس، وصلت إلى 4096 شخصاً، إثر رصد 41 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 13 أيار/ مايو عند 58 حالة، وفي 14 أيار/ مايو 55، وفي 15 أيار/ مايو 48.



وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس، وصل إلى 108137 شخصاً بعد تسجيل 2004 حالات شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى 73%.



وأكد وزير الصحة التركي، استمرار التراجع في أعداد المرضى بفيروس (كورونا) في غرف العناية المركزة، داعياً إلى الالتزام بالبقاء في المنازل.



وسبق، أن أعلنت السلطات التركية، أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس (كورونا)، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.