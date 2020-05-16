الصحة العراقية تُسجّل 67 إصابة وأربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 67 إصابة، وأربع وفيات بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها فحصت 3100 شخص في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 146594، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وقال: "إن المختبرات، سجلت 67 إصابة في محافظات بغداد والبصرة، وكركوك، وذي قار، ونينوى".
وأشار البيان إلى "تسجيل 37 حالة شفاء وأربع وفيات"، مبيناً أن "مجموع الإصابات 3260، والشفاء 2126، والوفيات 121".
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 67 إصابة، وأربع وفيات بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر بيان للوزارة، أن مختبراتها فحصت 3100 شخص في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 146594، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وقال: "إن المختبرات، سجلت 67 إصابة في محافظات بغداد والبصرة، وكركوك، وذي قار، ونينوى".
وأشار البيان إلى "تسجيل 37 حالة شفاء وأربع وفيات"، مبيناً أن "مجموع الإصابات 3260، والشفاء 2126، والوفيات 121".
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