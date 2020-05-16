إيطاليا تُسجّل أدنى حصيلة وفيات يومية بـ (كورونا) منذ مارس

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رام الله - دنيا الوطن

خطت إيطاليا خطوة جديدة، نحو احتواء فيروس (كورونا) بالكامل، بعد أن سجلت أدنى معدل وفيات بسبب الفيروس، منذ 9 آذار/ مارس الماضي.



وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية: "إن عدد وفيات فيروس كورونا تراجع إلى 153 حالة السبت، مقابل 242 وفاة الجمعة، في أدنى حصيلة منذ التاسع من آذار/ مارس"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضافت الوكالة، أن الإصابات الجديدة، زادت 875 حالة السبت، مقابل 789 الجمعة.



وذكرت الوكالة، أن العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا منذ ظهور الفيروس في 21 شباط/ فبراير، وصل إلى 31763 شخصاً، وهو ثالث أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.



وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 224760، وهي خامس أعلى حصيلة للإصابات بعد الولايات المتحدة واسبانيا وبريطانيا وروسيا.