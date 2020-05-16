استئناف الدراسة بإسرائيل يوم غدٍ الأحد بجميع مراحلها التعليمية ولكن بشروط

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رام الله - دنيا الوطن

يتوجه جميع الطلبة في إسرائيل إلى المدارس، بدءًا من غدٍ الأحد، باستثناء التجمعات السكنية التي تشهد نسبة عالية من الإصابة بفيروس كورونا، ووفق مدى استعداد السلطات المحلية لذلك.



وأفادت إذاعة (مكان) الإسرائيلية، أن هذا القرار جاء بموجب الخطة التي أعدتها الحكومة الاسرائيلية، حيث يتوجب على التلاميذ تقديم تصريح حول حالتهم الصحية قبيل دخولهم المدرسة.



وقالت الإذاعة: "إن الجهات المختصة ستلزم جميع الطلاب بارتداء كمامات واقية في ساحة المدرسة وخلال الاستراحة؛ أما تلاميذ الصف الرابع وما فوق، فعليهم وضع الكمامات خلال الدروس أيضًا".



وتقرر أنه سيتم إغلاق مؤسسات تعليمية إذا سُجّلت فيها إصابات بالفيروس، بناء على تعليمات وزارة الصحة.