مسؤول في (أزرق-أبيض): حكومة نتنياهو-غانتس ليست مثالية
رام الله - دنيا الوطن
قال ألون شوستر، المُكلف بوزارة الزراعة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة عن حزب (أزرق-أبيض): إنه لا يعتبر قطاع الصحة تحديا مركزيا في المجتمع الإسرائيلي، رغم الأوضاع الصعبة المتعلقة بفيروس (كورونا).
ورأى شوستر، أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية، أكثر أهمية بكثير في الوقت الحالي، من كل القطاعات بما في ذلك قطاع الصحة.
وقال: إن "الحكومة المقبلة ليست مثالية، فنحن ندفع ثمنا باهظا من حيث الحجم والنطاق، ولكن البديل لهذه الحكومة، هو انتخابات رابعة، كانت ستقوّض ثقة الجمهور الإسرائيلي أكثر، بالنظام الديمقراطي".
قال ألون شوستر، المُكلف بوزارة الزراعة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة عن حزب (أزرق-أبيض): إنه لا يعتبر قطاع الصحة تحديا مركزيا في المجتمع الإسرائيلي، رغم الأوضاع الصعبة المتعلقة بفيروس (كورونا).
ورأى شوستر، أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية، أكثر أهمية بكثير في الوقت الحالي، من كل القطاعات بما في ذلك قطاع الصحة.
وقال: إن "الحكومة المقبلة ليست مثالية، فنحن ندفع ثمنا باهظا من حيث الحجم والنطاق، ولكن البديل لهذه الحكومة، هو انتخابات رابعة، كانت ستقوّض ثقة الجمهور الإسرائيلي أكثر، بالنظام الديمقراطي".
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