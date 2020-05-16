مجدلاني: الاحتلال يفرض حصاراً على يعبد ويرتكب الجرائم

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، احمد مجدلاني: "إن قوات الاحتلال ترتكب ابشع الجرائم وعمليات التنكيل والاعتقالات ضد أهلنا في بلدة يعبد".



وأضاف مجدلاني: "قوات الاحتلال تقوم بمحاصرة البلدة ،والتنكيل وبالاهالي، ويأتي ذلك ضمن سلسلة الجرائم التي تواصل القيام بها ضد شعبنا".



وتابع: "إن دولة الاحتلال وبدعم من إدارة ترامب تعمل على ضم المزيد من أراضي الدولة الفلسطينة،وتمضي قدما في تطبيق ما تسمى صفقة القرن".



وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بالرد على جرائم الاحتلال داعيا مؤسسات حقوق الإنسان لتوثيق جرائم الاحتلال.



وتوجه بالتحية لاهلنا في يعبد الصامدين في وجه اله العدوان والحرب الإسرائيلية، مؤكدا أن شعبنا بإرادته سوف ينتصر على هذا العدوان .