عربي

عمّان: اقدام سلطات الاحتلال على ضم أجزاء من الضفة سينسف اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية

عمّان: اقدام سلطات الاحتلال على ضم أجزاء من الضفة سينسف اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مجلس محافظ العاصمة الأردنية، اليوم السبت، أن قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن؛ سينسف اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، ويعيد الأوضاع في المنطقة إلى مربع العنف والصدام.

وبحسب صحيفة (الرأي) الأردنية، فقد أشار المجلس، إلى تصريحات الملك الأردني عبدالله الثاني إلى صحيفة (دير شبيغل) الألمانية، معتبرا أنها دعوة صريحة للعالم أجمع بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

ولفت المجلس، إلى أنه بدون هذه المسؤوليات الأخلاقية والسياسية ستعود المنطقة بأسرها إلى مربع العنف والصراع الذي "لا تحمد عقباه".

واعتبر المجلس أن "موقف الأردن يترجم مواقف شعوب الأمتين العربية والإسلامية بكل حكمة وشجاعة واستبسال"، في ظل "صمت عربي مطبق".

وجدد المجلس التأكيد على موقف الأردن والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية، ووقوف الشعب الأردني خلف قيادته في موقفها من القضية.

ودعا المجلس العالم للاستماع إلى صوت العقل والحكمة في كافة المحافل الدولية، محملا السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة تجاه اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، وفتح باب الصراع والعنف والفوضى في المنطقة.

أخبار ذات صلة

الصحة المصرية: تسجيل 20 حالة وفاة و491 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة المصرية: تسجيل 20 حالة وفاة و491 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة الاردنية: لا إصابات جديدة بكورونا بالمملكة و11 اصابة لعائدين من الخارج

الحكومة الاردنية: لا إصابات جديدة بكورونا بالمملكة و11 اصابة لعائدين من الخارج

تحذيرات مصرية من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي

تحذيرات مصرية من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف

العراق.. ظهور إصابة بإنفلونزا الطيور في محافظة نينوى

العراق.. ظهور إصابة بإنفلونزا الطيور في محافظة نينوى

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

حزب الشعب: تأجيل اجتماع التنفيذية ليس مبرراَ ويؤشر على مراهنات عديمة الجدوى

حزب الشعب: تأجيل اجتماع التنفيذية ليس مبرراَ ويؤشر على مراهنات عديمة الجدوى

مجدلاني: الاحتلال يفرض حصاراً على يعبد ويرتكب الجرائم

مجدلاني: الاحتلال يفرض حصاراً على يعبد ويرتكب الجرائم

مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس

احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في محافظة جنين

احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في محافظة جنين

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو إلى أوسع حملة إسناد رسمية وشعبية لبلدة &#34;يعبد&#34;

"الديمقراطية" تدعو إلى أوسع حملة إسناد رسمية وشعبية لبلدة "يعبد"

المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم

المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم

الصحة بغزة تُعلن تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع

الصحة بغزة تُعلن تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع

&#34;أسرى فلسطين&#34;: الاعتقالات ذراع الاحتلال الغليظة لقمع الشعب الفلسطيني

"أسرى فلسطين": الاعتقالات ذراع الاحتلال الغليظة لقمع الشعب الفلسطيني

منوعات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

&#34;أمي لأ يا رامز&#34;.. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

"أمي لأ يا رامز".. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب &#34;عبير&#34; في &#34;البرنس&#34;

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب "عبير" في "البرنس"

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل &#34;البرنس&#34; من قصة أحد الأنبياء

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل "البرنس" من قصة أحد الأنبياء

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

عربي

تحذيرات مصرية من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي

تحذيرات مصرية من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور