مستوطنون يعتدون على مواطن جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مواطن من قرية عينابوس جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" اعتدوا على المواطن اياد فوزي حسين من عينابوس، أثناء عمله في أرضه.



وأوضح أن المواطن حسين أصيب برضوض وجروح طفيفة نتيجة اعتداء المستوطنين عليه، وتم نقله إلى المستشفى.