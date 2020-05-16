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  • عزام الأحمد: نتنياهو عرض علينا حكمًا ذاتيًا اقتصاديًا أبديًا

شؤون فلسطينية

عزام الأحمد: نتنياهو عرض علينا حكمًا ذاتيًا اقتصاديًا أبديًا

عزام الأحمد: نتنياهو عرض علينا حكمًا ذاتيًا اقتصاديًا أبديًا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشف عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على القيادة الفلسطينية "حكمًا اقتصاديًا ذاتيًا أبديًا، لا يرقى لأن يكون دولة أو شبه دولة".

ووفق ما نقل موقع (إرم نيوز) عن الأحمد، فقد قال: إن "العرض الإسرائيلي ليس جديدًا، فإسرائيل منذ عدة عقود وهي تحاول فرض نظام الحكم الذاتي على الفلسطينيين بدون السيطرة على الأرض والمعابر والجو"، مبينًا أن "ذلك الأمر لا يمكن القبول به فلسطينيا".

وأوضح الأحمد، أن "مشروع نتنياهو قديم، كما أن ضم الضفة الغربية مشروع تحاول إسرائيل منذ سبعينيات القرن الماضي الترويج له وتحديدا ضم غور الأردن، خاصة أن إسرائيل عينها على نهر الأردن، كما أن صفقة القرن لم تأت بأي جديد، وجاءت في إطار عرض بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "الحكم الذاتي في كردستان العراق أفضل من عرض نتنياهو بمليون مرة، فعرضه لا يشمل القدس ولا الحدود ولا المعابر، ويشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

ولفت إلى أن "خيار الدولة الواحدة غير مطروح بالمطلق، فإسرائيل لا يمكن أن توافق على خيار الدولة الواحدة؛ لأنها ترفض أي وجود للفلسطينيين".

وختم عزام الأحمد، حديثه، بالقول: "موقفنا واضح والعالم يعرف أننا نريد سلاما ونعطي الجميع فرصة، خاصة الأوروبيين الذين كان لهم موقف ودور مميز في مواجهة خطوات الضم الإسرائيلية".

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