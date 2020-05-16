الصحة المصرية: تسجيل 20 حالة وفاة و491 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 11719 حالة، من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 612 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووفاة 20 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد اليوم السبت، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.