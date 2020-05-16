الحكومة الاردنية: لا إصابات جديدة بكورونا بالمملكة و11 اصابة لعائدين من الخارج

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، انه لم يتم تسجيل اصابات جديدة بفيروس "كورونا" داخل المملكة، فيما سجل 11 اصابة لعائدين من الخارج بينهم 10 لسائقي شاحنات، وواحدة لمواطن عائد من دبي ومتواجد في الحجر الصحي.



وبينت الحكومة خلال الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس "كورونا" المستجد في الأردن، أن الإصابات الـ10 لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم خمسة أردنيين، وخمسة من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكدت أن العدد الإجمالي للإصابات في الأردن حتى اللحظة بلغ 607 إصابة، مشيرة إلى تسجيل ثلاث حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، فيما يبلغ عدد الحالات قيد العلاج 132 حالة، من بينها 54 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و50 في مستشفى الأمير حمزة، و28 في مستشفى الملك علياء.



كما أجرت الصحة الاردنية اليوم 3993 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 140222 فحصاً.