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احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في محافظة جنين

احتراق 30 شجرة زيتون في خمسة حرائق في محافظة جنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، مساء اليوم السبت، نيرانا اشتعلت في 30 شجرة زيتون وأعشاب في خمسة حرائق اندلعت في المحافظة.

وذكر دفاع مدني جنين، أن النيران أتت على 30 شجرة زيتون في حرائق متفرقة في محافظة جنين، أتى بعضها على مساحة كبيرة في مناطق جبلية وعرة، فيما ووقعت حرائق اعشاب في بلدة ميثلون بالقرب من قرية حداد وفي قباطية جنوب جنين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف، أن طواقم الدفاع المدني عملت في مراكز قباطية وجنين وعرابة وسيريس، وبمساندة من كتيبة الأمن الوطني على اخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها والتأكد من عدم تجددها.

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