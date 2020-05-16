الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 الف والوفيات 247



وأشارت الوزارة، إلى أن العدد وصل الى 16,608 حالة، وذلك بعد تسجيل اصابات جديدة، لافتة إلى أن من بينهم هناك 57 حالة وصفت بالخطيرة.



وأكدت وزارة الصحة الاسرائيلية، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في اسرائيل، وصل الى 2686 حالة.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد تشخيص حالات جديدة.