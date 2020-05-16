شؤون فلسطينية

وزارة العمل تُصدر تنويهاً بشأن تصريحات وزيرها الأخيرة حول الأطباء

وزارة العمل تُصدر تنويهاً بشأن تصريحات وزيرها الأخيرة حول الأطباء
الوزير نصري أبو جيش
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة العمل الفلسطينية، مساء السبت، تنويهاً بشأن تصريحات وزيرها نصري أبو جيش الأخيرة، والتي طالب الأطباء على إثرها بإقالته من منصبه. 

وقالت الوزارة، عبر (فيسبوك): "الوزير أبو جيش يكن كل الاحترام والتقدير لزملائه الكوادر الصحية والأطباء ويفتخر بدورهم المميز وخاصة بأنه ينتمي إلى هذه الفئة". 

وأضافت الوزارة: "الوزير ليس هدفه التشهير أو التجريح بالكوادر الصحية، ويشيد بدور الأطباء المتقدم والمميز في كافة الجبهات الصحية والوطنية من أجل الدفاع عن شعبنا وكان آخرها محاصرة و ومواجهة فايروس كورونا".

وفي وقت سابق، عبرت نقابة الأطباء الفلسطنيين، عن شجبها واستنكارها لتصريح وزير العمل نصري أبو جيش بشأن تعبئة طبيب استمارة الاستفادة من صندوق وقفة عز المخصص للمتضررين من جائحة كورونا.

وقالت النقابة، في بيان صحفي، نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن تصريح الوزير مسيئ ومهين ويمثل اصطياداً بالماء العكر، مطالبةً بإقالته بشكل فوري من منصبه. 

وأضافت النقابة: "ظهر في التصريح حقد الوزير على مهنة  الطب والأطباء، لأنه أكد أن مقدم الطلب طبيب أخصائي، مسيئاً بذلك لعموم الأطباء، رغم عملنا في ظل جائحة فيروس كورونا".

وتابع البيان: "نرفض أن يكون أي طبيب قد تقدم بطلب مساعدة من صندوق وقفة عز في حال كان موظفاً ويحصل على راتب من الحكومة لكن ليس هكذا تورد الإبل"، مؤكداً على ضرورة إقالة الوزير أبو جيش.

يذكر أن وزير العمل نصري أبو جيش، قال إن طبيباً يتقاضى راتباً بمبلغ 7 آلاف شيكل شهرياً، قام بتعبئة استمارة العمال للحصول على منحة "وقفة عز"  للحصول على 500 شيكل.

جاء تصريح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أعلن من خلاله بدء توزيع مستحقات صندوق "وقفة عز" على العمال، الذي تضرروا من جائحة (كورونا).

كما أكد أبو جيش، أن أعداداً كبيرة ممن يحصلون على مستحقات "التنمية الاجتماعية" وتحديداً في المحافظات الجنوبية، قاموا بتعبئة الاستمارة للحصول على مبلغ 500 شيكل.

 

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