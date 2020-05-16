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شؤون فلسطينية

المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم

المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم، كما أن حق العودة هو حق مقدس والنكبة بالنسبة الينا ما زالت قائمة ومستمرة ومتواصلة وشعبنا صامد وثابت متشبث بحقوقه وانتماءه لهذه الأرض المقدسة.

وأضاف في حديث إذاعي، أن مقولة أن الكبار يموتون والصغار ينسون إنما هي مقولة كاذبة لأن هؤلاء الصغار هم الذين سيواصلون المسيرة، والفلسطينيون ليسوا في حالة إحباط أو يأس أو استسلام بل معنوياتهم عالية رغماً عن قتامة الصورة التي نلحظها أمامنا والمؤامرات التي تستهدفنا وتحيط بنا.

وقال المطران حنا: إن ذكرى النكبة الفلسطينية إنما هي مناسبة وطنية بامتياز يؤكد فيها الفلسطينيون في كل مكان بأنهم لم ولن ينسوا ما تعرضوا له عام 48 ولكن هذا لا يعني أن الفلسطينيين متشائمون أو يعيشون في حالة إحباط ويأس وقنوط.

وتابع: "فثقافة اليأس والإحباط والقنوط ليست موجودة في قاموسنا كفلسطينيين وإن كنا ندرك جيداً خطورة الواقع الذي نعيشه والمخاطر المحدقة بنا ولكننا أصحاب قضية عادلة ونحن الذين سننتصر في النهاية مهما طال الزمان.

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