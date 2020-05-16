دولي

الصحة العالمية: استعدوا لموجة ثانية قاتلة لفيروس (كورونا)

الصحة العالمية: استعدوا لموجة ثانية قاتلة لفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
في تحذير جديد صادم وبعد رفع العديد من الدول الأوروبية القيود وتخفيف اجراءات الحظر التي فرضت سابقا من أجل مواجهة الفيروس المستجد، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب على الدول الأوروبية أن تستعد لموجة ثانية قاتلة من الإصابات بفيروس كورونا، لأن الوباء لم ينته بعد.

ووجه المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغ، تحذيرا صارخا إلى البلدان التي بدأت في تخفيف قيود الإغلاق، قائلا إن الوقت الآن هو "وقت التحضير، وليس الاحتفال"، وفق قناة (العربية). 

وحذر من أن بؤرة التفشي الأوروبي تقع الآن في الشرق، مع ارتفاع عدد الحالات في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان.

وشدد على ضرورة أن تبدأ الدول في تعزيز أنظمة الصحة العامة وكذلك بناء القدرات في المستشفيات والرعاية الأولية ووحدات العناية المركزة.

وأضاف أن "دولا مثل سنغافورة واليابان فهمت في وقت مبكر أن هذا ليس وقتا للاحتفال، إنه وقت التحضير، وهذا ما تفعله الدول الاسكندنافية".

كما حذر من أن الموجة الثانية قد تكون مزدوجة ويمكن أن تتزامن مع تفشي أمراض معدية أخرى، كالإنفلونزا الموسمية أو الحصبة.

أخبار ذات صلة

عالم أوبئة: (كورونا) سيستمر لفترة طويلة جداً وستُعاني منه البشرية جدياً

عالم أوبئة: (كورونا) سيستمر لفترة طويلة جداً وستُعاني منه البشرية جدياً

بوتين: لدينا أسلحة لا يوجد لها نظير في العالم

بوتين: لدينا أسلحة لا يوجد لها نظير في العالم

إسبانيا تُسجّل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء (كورونا) منذ شهرين

إسبانيا تُسجّل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء (كورونا) منذ شهرين

الرئيس الإيراني يُعلن تخفيف بعض الإجراءات المفروضة بسبب (كورونا)

الرئيس الإيراني يُعلن تخفيف بعض الإجراءات المفروضة بسبب (كورونا)

الولايات المتحدة تُسجّل 1680 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تُسجّل 1680 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الإعلام الإسرائيلي يُعلن عن موعد جديد لأداء الحكومة الجديدة لقسم اليمين

الإعلام الإسرائيلي يُعلن عن موعد جديد لأداء الحكومة الجديدة لقسم اليمين

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 88 ألف شخص

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 88 ألف شخص

وفاة طفلين وإصابة 230 بمتلازمة مرتبطة بكورونا في أوروبا

وفاة طفلين وإصابة 230 بمتلازمة مرتبطة بكورونا في أوروبا

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو إلى أوسع حملة إسناد رسمية وشعبية لبلدة &#34;يعبد&#34;

"الديمقراطية" تدعو إلى أوسع حملة إسناد رسمية وشعبية لبلدة "يعبد"

المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم

المطران حنا: النكبة الفلسطينية ذاكرة لا تموت وحقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم

&#34;أسرى فلسطين&#34;: الاعتقالات ذراع الاحتلال الغليظة لقمع الشعب الفلسطيني

"أسرى فلسطين": الاعتقالات ذراع الاحتلال الغليظة لقمع الشعب الفلسطيني

سامي البسيوني: لمسنا حرص الطلبة على التواصل الإلكتروني مع المعلمين بظل (كورونا)

سامي البسيوني: لمسنا حرص الطلبة على التواصل الإلكتروني مع المعلمين بظل (كورونا)

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

مصرع مُسن في حادث سير مروري شرقي غزة

مصرع مُسن في حادث سير مروري شرقي غزة

الديمقراطية: تهجّم واشنطن على الجنائية الدولية سياسة وقحة تتطلب رداً فورياً فلسطينياً ودولياً

الديمقراطية: تهجّم واشنطن على الجنائية الدولية سياسة وقحة تتطلب رداً فورياً فلسطينياً ودولياً

منوعات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

&#34;أمي لأ يا رامز&#34;.. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

"أمي لأ يا رامز".. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب &#34;عبير&#34; في &#34;البرنس&#34;

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب "عبير" في "البرنس"

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل &#34;البرنس&#34; من قصة أحد الأنبياء

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل "البرنس" من قصة أحد الأنبياء

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

عربي

تحذيرات مصرية من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي

تحذيرات مصرية من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور