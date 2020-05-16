اشتية يُعلن منع الحركة بشكل كامل بجميع المدن والقرى خلال عيد الفطر

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإغلاق الشامل ومنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والقرى الفلسطينية اعتباراً من يوم الجمعة المقبلة وحتى الاثنين، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر السعيد.



وقال اشتية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه من اليوم وحتى مساء الجمعة جميع المحلات ستكون جميع المحلات مفتوحة وفق الآلية المتبعة.



وأضاف اشتية: "ستمنع الحركة كاملة ابتداء من مساء الجمعة وحتى نهاية يوم الاثنين الموافق 25/5 وتغلق جميع المرافق العامة والخاصة خلال هذه الأيام ما عدا الأفران والصيديليات".



وتابع اشتية: "طلبت من وزيري العمل والتنمية مراجعة قضايا تحتاج لإعادة النظر في منحة "وقفة عز"، والفيروس لا إطار زمني له واستراتيجيتنا المقبلة هي التعايش مع إجراءات احترازية".





وأكمل: "خطتنا للتعافي مستمرة، ونحن في آخر مراحل الإجراءات ونأمل ألا يستجد أي جديد، وسنقوم بمراجعة جميع إجراءاتنا من أجل دراسة عودة الحياة لطبيعتها بعد العيد".





رام الله - دنيا الوطن