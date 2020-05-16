"الخارجية": 81 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم السبت، بوجود 81 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى 1507 إصابة، و701 تعافي



وأكدت "الخارجية" في تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) أنها تتابع باهتمام الأوضاع الصحية والمعيشية للحالات المصابة والوفيات وأسرهم.



وأكد فريق العمل المختص الذي يتابع أعمال اللجنة الفنية بشأن تطورات (كورونا) أنه يواصل متابعته لجميع القضايا والإجراءات والتفاصيل التي تتعلق بوصول الطلبة المبتعثين إلى أمريكا على برامج التعاون الطلابي عن طريق (امديست)، والمتوقع وصولهم إلى الوطن يوم 20/05 /2020، ويقوم الفريق بجميع التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية ويجيب على أسئلتها واستفساراتها، بما يضمن وصولاً آمناً وصحياً ومريحاً لهم، ويشار هنا إلى أن عددهم 68 طالباً.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوفها للطبيب عبد الله طه (78 عاماً) بسبب فيروس (كورونا)، وهو أحد أعمدة الجالية في ولاية "نيوجرسي"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 49 وفاة، كما أبلغ الفريق بتسجيل إصابتين جديدتين في "تكساس" ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 761، وتعافي ثلاث حالات.





وأكد الفريق أيضا أن جمعية الأيادي المتحدة للإغاثة والتنمية في "تكساس" وزعت 200 طرد غذائي في سلفيت.



وتفيد سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، أنه تم تسجيل ست إصابات جديدة في صفوف الجالية، بالإضافة إلى خمس حالات من عائلة واحدة مازالت في الحجر المنزلي وأوضاعها جيدة، ليصبح عدد الإصابات 12، تعافت منها حالة واحدة.





وتقوم السفارة بالتواصل الدائم مع الحالات المصابة للاطمئنان على صحتها والاطلاع على أي مساعدة يمكن تقديمها لها.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية والقنصلية العامة في اسطنبول متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين واللاجئين وتطمئن على سلامتهم وتقف عند أي احتياج لهم.





وتؤكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة في أوساطهم لينحصر عدد المصابين بـ 16، تعافوا جميعاً، ولا يزال جهد السفارة والقنصلية متواصل وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية في المدن التركية لتقديم المساعدات العينية والمادية والسكن للمحتاجين بقدر ما تسمح به الإمكانيات.





وتم يوم أمس توزيع مساعدات مالية لـ عشر عائلات متعففة ومن العالقين، بالإضافة إلى مساعدة مالية للعائلات الموجودة في تركيا لأغراض العلاج وزراعة الأعضاء وعددها خمس عائلات.





وتم وبالتنسيق مع صندوق التضامن الفلسطيني في تركيا تقديم 55 سلة غذائية لعائلات فلسطينية في مدن تركية مختلفة (أسبارطا، نيدا، نيفشهير، يوزكات، قير شهير)، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لعدد سبع عائلات، بالإضافة إلى دعم مالي لاتحاد طلبة فلسطين فرع قبرص التركية.





وتتابع السفارة بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين/فرع تركيا أوضاع طلبتنا وتقدم لهم المساعدات اللازمة بأنواعها المختلفة، والهم الأكبر لكافة الطلبة هو كيفية عودتهم لأرض الوطن حيث يستمر ضغطهم وضغط أهاليهم لإنجاز ذلك، وقد أصدروا بيانا منذ يومين دعوا فيه الى العمل على ضمان عودتهم الى أرض الوطن، الى جانب ذلك قام الاتحاد بتوزيع وجبات ومواد غذائية مختلفة لأكثر من 150 طالب في أنقرة واسطنبول ومدن تركية اخرى مختلفة، تستمر عملية حصر المواطنين العالقين والطلاب الراغبين بالعودة الى الوطن حيث وصل العدد الى حوالي 2150 مواطن وطالب من قطاع غزة والضفة الغربية، حوالي 725 منهم من مواطنينا من قطاع غزة، وحوالي 1425 من مواطنينا من الضفة الغربية.





ولم يبق في تركيا وفق التقرير سوى مواطنينا من بين كل الدول العربية التي أجلت رعاياها واخرهم الاردن ولبنان، والضغط يتزايد على السفارة يوماً بعد يوم مطالبين بعودتهم الى ارض الوطن.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في صفوف الجالية، وهي لعائلة مكونة من أب وأم وابنهما، حيث تخضع الأم وابنها للحجر المنزلي في حين يتلقى الأب العلاج في المستشفى ولم يتجاوز مرحلة الخطر بعد.





وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 88 إصابة، منذ بداية الجائحة في بلجيكا وواحدة في لوكسمبورغ، وتعافي أحد المصابين من أبناء الجالية ليرتفع عدد المتعافين إلى 55 منذ بداية الأزمة.





ووزعت السفارة اليوم سبع سلات غذائية على عائلات فلسطينية محتاجة، ليبلغ مجموع ما وزعته من سلال غذائية 441 سلة منذ بداية شهر رمضان.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة بإصابة تسعة أفراد من عائلة فلسطينية تعيش في منزل واحد بالفيروس من بينهم طفلة عمرها (7 سنوات)، بعد ان انتقلت العدوى لها من ابنتها التي تعمل ممرضة في خط الدفاع الأول في أبو ظبي، ليرتفع عدد الإصابات المعروفة في صفوف الجالية إلى 55 إصابة، وتعافي تسع حالات، وبلغ عدد الوفيات 10 حتى الآن.





وتابعت: وزارة الخارجية والمغتربين إذ تتمنى الشفاء العاجل لأفراد أسرة الممرضة، فإنها أصدرت تعليماتها إلى سفارة دولة فلسطين في أبو ظبي للتواصل مع العائلة والاطمئنان على صحتها، والوقوف إلى جانبها وتقديم أية مساعدة مطلوبة لها.



وتواصل خلية الأزمة المشكلة من قبل السفارة بالتعاون مع مؤسسات الجالية في رومانيا، متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة والعالقين، بمشاركة ممثلين عن الجالية في المدن الرومانية للاطمئنان على أوضاعها الصحية وأحوالها المعيشية، وتقوم خلية الازمة بدراسة طلبات المساعدة المقدمة للسفارة للبت في طريقة معالجتها، وتم توزيع 200 سلة غذائية للعائلات والطلبة في منتصف شهر رمضان المبارك في العاصمة وعدد من المدن الاخرى.





وتؤكد خلية الأزمة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة لمواطن فلسطيني في رومانيا بفيروس (كورونا).



وفي إطار متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين تقوم سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا، بالاطمئنان على الأحوال الصحية والمعيشية للفلسطينيين في بلغاريا، وتتابع موضوع إجراء امتحان الثانوية العامة في مدرسة ابن سينا في صوفيا، بالتنسيق مع رئيس المدرسة ووزارة الخارجية، لضمان سير الامتحان وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.





وسيتقدم للامتحان 11 تلميذاً وجميعهم من الفرع العلمي، وتطمئن السفارة بأن جميع الشروط المطلوبة ستكون جاهزة ومتوفرة، بما في ذلك شروط السلامة والصحة العامة.



وتؤكد سفارة دولة فلسطين لدى بولندا، عدم تسجيل أية إصابة في صفوف الجالية والطلبة حتى الآن، وإنها على تواصل دائم معهم عبر خلية الأزمة المشكلة لهذا الغرض، وتقدم الخدمات القنصلية للمواطنين والطلبة، وتساعد الطلاب في متابعة قضايا المنح والإقامات والسكن، خاصة في ظل حالة الطوارئ وتقليص ساعات العمل لدى المؤسسات البولندية، وتقدم لهم ما يطلبون من احتياجات أو مساعدات وفقاً لإمكانياتها.





وتقوم السفارة أيضاً بمتابعة قضية العالقين وتطمئن على أحوالهم الصحية والمعيشية ريثما يتمكنوا من مغادرة بولندا.



وتتواصل سفارة دولة فلسطين لدى بيلاروس، يومياً مع أبناء الجالية والطلبة للاطمئنان عنهم وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم، وتؤكد أنهم جميعاً بخير وصحة جيدة، وأنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوفهم، اما بالنسبة للحالتين المصابتين بالفيروس فهما في تحسن وفي الحجر والعلاج المنزلي. تفيد السفارة ان الطلبة مستمرون في دراستهم عن بعد وهم بخير واوضاعهم الصحية والمعيشية جيدة.



وتتواصل سفارة دولة فلسطين لدى زامبيا بشكل دائم مع أبناء الجالية الفلسطينية للاطمئنان عليهم وتقديم أية مساعدة ممكنة يطلبونها، وتقدم النصح والارشادات الضرورية لهم خلال فترة الطوارئ المعلنة، كما وتطمئن بأن ابناء الجالية بخير وصحة ولم تسجل أية إصابات، كما لا يوجد طلبة وعالقين.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الفلبين وبالتعاون مع خلية الازمة المشكلة بالشراكة مع الجالية الاطمئنان على الطلبة وأبناء الجالية في مختلف أنحاء البلاد، وتؤكد عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم، وتعمل على توزيع بعض المساعدات النقدية والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة للمعوزين والمحتاجين.



رام الله - دنيا الوطن