الصحة بغزة تُعلن تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن قطاع غزة سجل تعافي حالتين جديدتين من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن اجمالي المتعافين ارتفع لـ 16 حالة.



وأوضح القدرة، وفق قناة (الأقصى)، أنه لا تزال أربع حالات مصابة تحت العلاج بمستشفى العزل وحالتهم مطمئنة، مشيراً إلى أن المختبر المركزي أجرى فحص 106 عينة خلال 24 ساعة الماضية وجميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.



وتابع: "بعد اتمام توزيع واستضافة 1168 عائد في الدفعة الثالثة عبر معبر رفح البري فان وزارة الصحة تتابع 1574 مستضاف في 16مركز حجر صحي لقضاء فترة 21 يوم برعاية كاملة، كما تم سحب العينات للمستضافين تتم مرتين في بداية وجودهم في مراكز الحجر الصحي وقبل خروجهم منها للاطمئنان على سلامتهم وفق البروتوكول المعتمد ويتم اتخاذ التدابير اللازمة حال وجود اي اصابة".



وأكمل القدرة: "الاجراءات المتخذة في المعابر ومراكز الحجر الصحي استطاعت حماية قطاع غزة لكن تفشي الوباء حولنا يبقينا في عين الخطريجب على كل مواطن استشعار دوره في ابقاء قطاع غزة خالي من فيروس كورونا بعدم التراخي والالتزام باجراءات الوقاية والمكوث في المنزل مع تجنب الزحام وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وتطهير الايدي عند الخروج للضرورة.





وطالب القدرة، الجهات المعنية بدعم الاحتياجات الطارئة لوزارة الصحة من الادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة واجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.



رام الله - دنيا الوطن