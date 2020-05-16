شؤون فلسطينية

"أسرى فلسطين": الاعتقالات ذراع الاحتلال الغليظة لقمع الشعب الفلسطيني

"أسرى فلسطين": الاعتقالات ذراع الاحتلال الغليظة لقمع الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات، كسلاح وأداة من أدوات القمع، التي يحارب بها الوجود الفلسطيني، بهدف إخضاعه وتخويفه وإرغامه على التسليم بشرعيه الاحتلال، وكذلك وسيلة من وسائل العقاب الجماعي؛ لاستنزاف طاقاته، وتحطيم إرادته.

وأشار في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين، لم تتوقف يوماً من الأيام، منذ احتلال فلسطين عام 1948، ولكنها تتصاعد أو تتراجع في بعض الأوقات تبعاً لتطورات الوضع الميداني، وقواعد الاشتباك مع الاحتلال، حتى أضحت الاعتقالات عملية "استنزاف بشرى" للشعب الفلسطيني، وجزءاً من حياته اليومية، حيث لا يكاد يمضي يوم إلا وتُسجل فيه اعتقالات ولو حالة واحدة.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث، رياض الأشقر: إن عمليات الاعتقال المستمرة، جعلت كل بيت فلسطيني يذوق مرارة الأسر، حيث وصلت إلى ما يقارب مليون حالة اعتقال، طالت كافة فئاته وشرائحه، والآلاف منهم اعتقل لأكثر من مرة، بل إن هناك عائلات بأكملها تم اعتقالها.

وبيَّن بأنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، لم يكن في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، بينما بلغت حالات الاعتقال منذ الانتفاضة وحتى اليوم 120 ألف حالة اعتقال، أي بمعدل 6 آلاف حالة اعتقال في العام الواحد، ووصل عدد المعتقلين عام 2008 الى 12 ألف أسير ، وتراجع في السنوات التالية، حيث يقبع الآن ما يقارب من خمسة آلاف أسير في سجون الاحتلال.

وأشار الأشقر إلى أن الاعتقالات، طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، بما فيها الأطفال والنساء والمحررين، والمرضى، والمعاقين، وكبار السن، والناشطين الحقوقيين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب المجلس التشريعي وقادة الفصائل وغيرهم،
 ومنذ بداية العام الجاري، تم تسجيل ما يقارب من 1700 حالة اعتقال.

واعتبر الأشقر بأن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وأصبحت جزءاً من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وتخالف القواعد والضمانات، التي أقرها القانون الدولي لحماية السكان المدنيين، حسب اتفاقية جنيف الرابعة.

وبيّن بأن الاحتلال يعتقد أن عمليات الاعتقالات المستمرة، ستؤدى إلى ردع الشعب الفلسطيني، ومنعه من الاستمرار في المقاومة للمطالبة بحقوقه، واستعادة مقدساته، إلا أن التاريخ أثبت بأن هذه السياسة لم تفلح في ثني الفلسطينيين عن الاستمرار في مقاومة الاحتلال، وفشلت في إخضاع وردع الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل، مهما بلغت التضحيات.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة تُعلن تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع

الصحة بغزة تُعلن تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا) بالقطاع

سامي البسيوني: لمسنا حرص الطلبة على التواصل الإلكتروني مع المعلمين بظل (كورونا)

سامي البسيوني: لمسنا حرص الطلبة على التواصل الإلكتروني مع المعلمين بظل (كورونا)

وزيرة الصحة: نتائج 1000 فحص لعينات عشوائية من المحافظات الشمالية سلبية

وزيرة الصحة: نتائج 1000 فحص لعينات عشوائية من المحافظات الشمالية سلبية

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

اشتية يُعلن عن اجتماعين متلاحقين لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال العيد

اشتية يُعلن عن اجتماعين متلاحقين لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال العيد

لليوم الخامس على التوالي.. قوات الاحتلال تُواصل عزل بلدة يعبد عن العالم

لليوم الخامس على التوالي.. قوات الاحتلال تُواصل عزل بلدة يعبد عن العالم

النقل والمواصلات تُصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; بشأن تجديد التراخيص

النقل والمواصلات تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن تجديد التراخيص

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

&#34;أسرى فلسطين&#34;: الاعتقالات ذراع الاحتلال الغليظة لقمع الشعب الفلسطيني

"أسرى فلسطين": الاعتقالات ذراع الاحتلال الغليظة لقمع الشعب الفلسطيني

سامي البسيوني: لمسنا حرص الطلبة على التواصل الإلكتروني مع المعلمين بظل (كورونا)

سامي البسيوني: لمسنا حرص الطلبة على التواصل الإلكتروني مع المعلمين بظل (كورونا)

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

مصرع مُسن في حادث سير مروري شرقي غزة

مصرع مُسن في حادث سير مروري شرقي غزة

الديمقراطية: تهجّم واشنطن على الجنائية الدولية سياسة وقحة تتطلب رداً فورياً فلسطينياً ودولياً

الديمقراطية: تهجّم واشنطن على الجنائية الدولية سياسة وقحة تتطلب رداً فورياً فلسطينياً ودولياً

الاقتصاد: فتح باب تقدبم طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجول المجمدة

الاقتصاد: فتح باب تقدبم طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجول المجمدة

سعد: هناك 350 نقطة يستطيع العمال التنقل من خلالها بطريقة غير قانونية

سعد: هناك 350 نقطة يستطيع العمال التنقل من خلالها بطريقة غير قانونية

منوعات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

&#34;أمي لأ يا رامز&#34;.. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

"أمي لأ يا رامز".. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب &#34;عبير&#34; في &#34;البرنس&#34;

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب "عبير" في "البرنس"

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل &#34;البرنس&#34; من قصة أحد الأنبياء

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل "البرنس" من قصة أحد الأنبياء

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

عربي

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف