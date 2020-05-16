وزيرة الصحة: نتائج 1000 فحص لعينات عشوائية من المحافظات الشمالية سلبية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن كوادر الطب الوقائي في محافظات الضفة الغربية، قامت بجمع 1000 عينة عشوائية لإجراء الفحص الخاص بفيروس (كورونا)، وتبين أن جميع نتائجها سلبية.



وأوضحت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي مقتضب، اليوم السبت، أن هذه العينات، جرى جمعها من العمال العائدين من داخل الخط الأخضر، يومي 14 و15 من الشهر الجاري، للتأكد من سلامتهم.



وأشارت إلى أن طواقم الطب الوقائي، تقوم بقياس درجات الحرارة للعمال العائدين، وأخذ عينات عشوائية منهم.