حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، البيان المشترك لمسؤولين في الأمم المتحدة، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، في ظل استمرار تفشي جائحة (كورونا) وغياب التدابير الوقائية للأسرى.



كما دعت الحركة في بيان لها، على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الصحية الدولية؛ لممارسة الضغط على الاحتلال؛ للإفراح عن الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وإنقاذهم من الخطر المتزايد للإصابة بفيروس (كورونا).



وحملت حركة حماس من جديد، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، وعن عدم استجابته للنداءات الأممية والمطالبات الحقوقية والإنسانية، بالإفراج عن الأسرى.