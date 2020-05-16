اشتية يُعلن عن اجتماعين متلاحقين لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال العيد

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن عقد اجتماعين متلاحقين، للجنة الطوارئ العليا، ولجنة الأمن؛ لبحث الإجراءات الأمنية والصحية خلال عيد الفطر.





جاء ذلك، على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء، محمد اشتية، وبعد أن أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن عقد اشيتة مؤتمر صحفي، للإعلان عن الإجراءات المتعلقة بعيد الفطر.



وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: إن اجتماعاً، ستعقده اليوم لجنة الطوارئ العليا مع الأجهزة الأمنية؛ لإقرارالتوصيات الخاصة بذلك، قبل إعلانها من قبل رئيس الوزراء.



وحول قدوم العمال من الداخل يوم الجمعة المقبل، أوضحت الكيلة، أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات، بينها وزارة العمل والأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن فريقاً طبياً، سيكون باستقبالهم على كافة المعابر الرئيسية؛ لإجراء الفحوصات لهم، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن