دولي

إسبانيا تُسجّل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء (كورونا) منذ شهرين

إسبانيا تُسجّل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء (كورونا) منذ شهرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، أدنى حصيلة وفيات ناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد منذ منتصف آذار/ مارس الماضي، وذلك في مؤشر إيجابي جديد. 

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 102 وفاة جديدة، جراء الفيروس الذي يسبب مرض (كوفيد- 19) خلال اليوم الأخير (مقابل 138 وفاة في اليوم السابق) لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 27563 حالة وفاة، وفق (روسيا اليوم). 

وسجلت الوزارة، خلال آخر 24 ساعة 539 إصابة جديدة بـ (كورونا)، (مقابل 549 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في إسبانيا منذ بداية الجائحة 230698، بما في ذلك أكثر من 146 ألف حالة شفاء.

ويأتي ذلك، في وقت انتقلت فيه أكثر من نصف مناطق البلاد إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة؛ لردع تفشي الجائحة.

أخبار ذات صلة

بوتين: لدينا أسلحة لا يوجد لها نظير في العالم

بوتين: لدينا أسلحة لا يوجد لها نظير في العالم

الرئيس الإيراني يُعلن تخفيف بعض الإجراءات المفروضة بسبب (كورونا)

الرئيس الإيراني يُعلن تخفيف بعض الإجراءات المفروضة بسبب (كورونا)

الولايات المتحدة تُسجّل 1680 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تُسجّل 1680 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الإعلام الإسرائيلي يُعلن عن موعد جديد لأداء الحكومة الجديدة لقسم اليمين

الإعلام الإسرائيلي يُعلن عن موعد جديد لأداء الحكومة الجديدة لقسم اليمين

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 88 ألف شخص

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 88 ألف شخص

وفاة طفلين وإصابة 230 بمتلازمة مرتبطة بكورونا في أوروبا

وفاة طفلين وإصابة 230 بمتلازمة مرتبطة بكورونا في أوروبا

البنتاغون: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مستمر

البنتاغون: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مستمر

إصابة كلب وثلاثة قطط بكورونا في هولندا

إصابة كلب وثلاثة قطط بكورونا في هولندا

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

&#34;أسرى فلسطين&#34;: الاعتقالات ذراع الاحتلال الغليظة لقمع الشعب الفلسطيني

"أسرى فلسطين": الاعتقالات ذراع الاحتلال الغليظة لقمع الشعب الفلسطيني

سامي البسيوني: لمسنا حرص الطلبة على التواصل الإلكتروني مع المعلمين بظل (كورونا)

سامي البسيوني: لمسنا حرص الطلبة على التواصل الإلكتروني مع المعلمين بظل (كورونا)

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

حماس تُثمّن بيان مسؤولين أمميين يدعو للإفراج عن الأسرى الأطفال

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

مجدلاني: نُرحّب ببيان الاشتراكية الدولية الرافض لمخططات الضم

مصرع مُسن في حادث سير مروري شرقي غزة

مصرع مُسن في حادث سير مروري شرقي غزة

الديمقراطية: تهجّم واشنطن على الجنائية الدولية سياسة وقحة تتطلب رداً فورياً فلسطينياً ودولياً

الديمقراطية: تهجّم واشنطن على الجنائية الدولية سياسة وقحة تتطلب رداً فورياً فلسطينياً ودولياً

الاقتصاد: فتح باب تقدبم طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجول المجمدة

الاقتصاد: فتح باب تقدبم طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجول المجمدة

سعد: هناك 350 نقطة يستطيع العمال التنقل من خلالها بطريقة غير قانونية

سعد: هناك 350 نقطة يستطيع العمال التنقل من خلالها بطريقة غير قانونية

منوعات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج في محل مجوهرات

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع &#34;غيث الإماراتي&#34;؟

أيقونة لبنان.. من هو صلاح تيزاني الذي ظهر مع "غيث الإماراتي"؟

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

أبو هشيمة وياسمين صبري في جولة قبل الإفطار على كورنيش الإسكندرية

&#34;أمي لأ يا رامز&#34;.. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

"أمي لأ يا رامز".. حمادة هلال يُوجه رسالة بسبب سوزان نجم الدين

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب &#34;عبير&#34; في &#34;البرنس&#34;

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب "عبير" في "البرنس"

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

شاهد: أحدث ظهور لجواد العلي بعد غياب طويل

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل &#34;البرنس&#34; من قصة أحد الأنبياء

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل "البرنس" من قصة أحد الأنبياء

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

مصطفى خاطر يعتذر للشعب الكويتي بسبب حذائه

عربي

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

الخارجية الأمريكية تَرُد على العاهل الأردني بشأن تهديداته بخصوص (الضم)

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

شاهد: حريق في مجمع الأقسام الداخلية لجامعة في بغداد

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

الأمن الغذائي في لبنان مهدد وتحذيرات من الوقوع في المحظور

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف

قرقاش: محاولات وقف إطلاق النار باليمن وليبيا وأفغانستان يجهضها استمرار الصراع والعنف