لليوم الخامس على التوالي.. قوات الاحتلال تُواصل عزل بلدة يعبد عن العالم





ولا تزال قوات الاحتلال، تواصل البحث عن منفذ عملية مقتل جندي، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن تم إلقاء حجر على رأسه في البلدة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، أغلقت جميع الطرق الفرعية المحيطة بالبلدة بالسواتر الترابية، في حين وضعت مكعبات إسمنتية على الشارع الرابط بين البلدة وقرى: نزلة زيد وطورة الشرقية وطورة الغربية وظهر المالح وأم الريحان، ما يعني عزل هذه القرى عن يعبد، وعزل يعبد عن العالم الخارجي.



كما وضعت قوات الاحتلال، مكعبات اسمنتية على مدخل يعبد الرئيسي (الشرقي)، في حين أن مدخلها الغربي تغلقه منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وتمنع المواطنين من الدخول والخروج من البلدة، وتطارد المركبات التي تحاول المرور من طرق فرعية تم فتحها مؤخراً، وأغلقتها قوات الاحتلال مجدداً، ما يعني تحويل البلدة وعدد من قراها إلى سجن كبير، في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها على يعبد.

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عزل بلدة يعبد غرب جنين، عن العالم لليوم الخامس على التوالي.