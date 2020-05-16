النقل والمواصلات تُصدر إعلاناً "مهماً" بشأن تجديد التراخيص

أصدرت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، إعلاناً (مهاماً) بشأن التراخيص، وإجراءات السلامة من فيروس (كورونا) في مديريتها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



نظراً للإزدحام الشديد الذي عانت منه مديريات النقل والمواصلات (رام الله والبيرة، الخليل، بيت لحم) وعدم الإلتزام بالبروتوكول الصحي وإجراءات السلامة العامة، فقد تقرر العمل وفق التالي:



1- إيقاف تجديد الرخص الشخصية ورخص المركبات المنتهية الصلاحية منذ تاريخ 01/02/2020 بمديريات النقل والمواصلات (رام الله والبيرة، الخليل، بيت لحم).



2- ندعو الإخوة المواطنين الراغبين بتجديد رخص قيادتهم الشخصية أو رخص مركباتهم بتعبئة النموذج الإلكتروني الخاص بتجديد الرخص عبر الموقع الإلكتروني الخاص بذلك.



أو عبر تطبيق Whatsapp على الأرقام التالية:



• محافظة رام الله والبيرة/ السيد محمد عابدة.

جوال رقم 0592990736



• محافظة الخليل/ السيد كامل حسونة.

جوال رقم 0592928822



• محافظة بيت لحم/ السيد جلال جبرين.

جوال رقم 0598080794



3- سيتم طباعة الرخص الشخصية ورخص المركبات للفترة المذكورة أعلاه في كل محافظة حسب تاريخ إنتهاء سريان مفعولها وتسليمها في فروع بنك الأردن من خلال تواجد موظفي الوزارة في البنك، شريطة سريان بوليصة التأمين للمركبات وعدم وجود مخالفات سير للرخص الشخصية.



4- سيتم إبلاغ المواطنين بإتمام عملية تجديد رخصهم من خلال الرسائل النصية القصيرة أو من خلال تطبيق Whatsapp وعبر صفحة الوزارة الرسمية ، للتوجه الى فرع بنك الأردن لإستلامها بعد استيفاء الرسوم.



5- يتم إستيفاء الرسوم المترتبة على تجديد الرخص الشخصية أو رخص المركبات في فروع بنك الأردن في نفس المحافظة.

6- يتم العمل بهذا الإجراء إعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 17/05/2020 وحتى صدور تعليمات أخرى.



هذا وإذ تؤكد الوزارة على أن هذا الإجراء المؤقت يهدف لإستمرارية توفير الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على النظام والسلامة العامة والإلتزام بالبروتوكول الصحي، آملين من الله عز وجل أن تنتهي هذه الجائحة وتعود الحياة الى طبيعتها.



رام الله - دنيا الوطن